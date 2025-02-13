Москва, 13 февраля, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Россиянина Александра Винника, арестованного по запросу США в 2017 году, освободят из американской тюрьмы и вернут в Россию, заявила пресс-секретарь Белого дома. За восемь лет заточения у мужчины появились серьезные проблемы со здоровьем, однако тюремные врачи не оказывали ему необходимой медицинской помощи. В тюрьме Винника плохо кормили, а часть срока он провел в одиночной камере, не имея возможности общаться с другими заключенными. Об этом ИА Регнум рассказала мать Винника Вера Петровна.

AP/TASS

Вечером 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что США освободят 45-летнего россиянина Александра Винника и передадут мужчину в Россию. Взамен Вашингтон получил ранее освобожденного Москвой американца Марка Фогеля, осужденного в России на 14 лет по статье о контрабанде наркотиков. Сооснователя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника задержали в 2017 году в Греции по запросу США. Минюст США обвинил Винника в отмывании денег, по американским законам ему грозило суммарно до 200 лет тюрьмы.

В разговоре с журналистами ИА Регнум мать Александра Винника Вера Петровна рассказала об ужасных условиях содержания сына в американской тюрьме. По словам женщины, за время заключения у Александра появились серьезные проблемы со здоровьем, однако тюремные врачи не оказывают мужчине необходимую медицинскую помощь. По мнению Веры Винник, проблемы со здоровьем Александра вызваны как плохим тюремным питанием, так и психологическим давлением на мужчину — по словам матери, часть срока Александра Винника содержали в одиночной камере и не давали общаться с другими заключенными.

Личный архив Александр Винник с матерью Верой Винник

«Саша держится, держится… он сильный, он держится! Несмотря на то, что столько много у него заболеваний, несмотря на подорванное в американской тюрьме здоровье — он держится. В американской тюрьме у Саши начались серьезные неврологические проблемы с головой — у него очень болят глаза, пропадает память, он уже не помнит ничего практически, что было в прошлом. И местные врачи ему никакой помощи не оказывают на этой почве, никаких обследований, ни МРТ — ничего! Дают какие-то таблетки от боли и капельки для глаз, и всё. Вместе с тем у Саши появились серьезные проблемы с кишечником, боли в желудке и поджелудочной железе — всё из-за того, что питание в тюрьме очень плохое — там просто нет нормальной, человеческой пищи. Мы многого еще не знаем — Саша не привык рассказывать о проблемах, не хочет нас тревожить. Он по жизни такой — сильный, никогда не жалуется», — рассказала Вера Винник.

Вместе с пожилой матерью в России Александра Винника ждут его сыновья — 13-летний Антон (имя изменено) и 10-летний Слава (имя изменено). На днях у старшего ребенка будет день рождения, и возвращение домой отца может стать для мальчика главным подарком.

Супруга Александра Винника Александра Шевченко скончалась в 2020 году от онкологии. Дети остались на попечении бабушки, которая заботится о них в ожидании освобождения сына.

«Мы с детьми очень надеемся, очень ждем, что наш Саша скоро вернется. Молимся за него и уповаем на Бога! Дети очень скучают по папе! Когда Сашу арестовали, у них как будто жизнь остановилась. Ребята сейчас живут как будто в постоянном ожидании, ходят в школу, делают уроки, стараются прилежно учиться и ждут. А когда я им что-то предлагаю новое, заняться чем-то, они в ответ: «Вот когда папа приедет — тогда!», — поделилась Вера Винник.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Вера Винник

По словам женщины, задержание отца и смерть матери стали для детей настоящим испытанием, они очень переживают и сильно скучают по родителям.

«Я когда кому-то рассказываю историю нашей семьи — люди говорят, что это какой-то фильм ужасов. Ладно я — взрослый человек, я что-то понимаю, но дети ведь не понимают, когда у них на глазах… Полицейские ведь схватили Сашу прямо на глазах у детей! Мало того — они отобрали у мальчиков их планшеты, где были разные мультики и игры. Просто кошмар, как они с ним обращались! На этом фоне у жены Саши случился сильнейший стресс, это очень подорвало её здоровье — у неё начала прогрессировать онкология, от которой девушка буквально сгорела за несколько лет. Она умирала у меня на руках. После её смерти мы еще месяц не решались сказать мальчикам, что мамы больше нет», — поделилась Вера Винник.

Минюст США считает Винника одним из лидеров преступной организации, которая с 2010–2011 годов через BTC-е отмыла более 4 млрд долларов. Сам Винник свою вину отрицал.

AP/TASS Александр Винник (в центре) перед заседанием суда города Салоники, на котором принято решение о его экстрадиции в США.

24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревают в тяжких преступлениях — краже личных данных и вымогательстве. Суд в Париже приговорил Винника к пяти годам тюрьмы. После оглашения приговора Вашингтон подал запрос на экстрадицию Винника в США, где против него уже было заведено дело об отмывании денег.

5 августа 2022 года Винника экстрадировали в США. Он был вывезен в Бостон на частном самолете и затем перевезен в Сан-Франциско. На следующий день Александр Винник предстал перед американским судом. С тех пор шло судебное разбирательство. Адвокат Винника утверждал, что по совокупности обвинений, в случае признания его виновным по всем пунктам, россиянину грозило до 200 лет тюрьмы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мать Александра Винника Вера Петровна ждет обмена своего сына на освобожденного американца Марка Фогеля. Женщина отметила, что накануне разговаривала по телефону с сыном, однако он не стал сообщать матери деталей предстоящего обмена.