Москва, 13 февраля, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Россия будет учитывать опыт минских соглашений 2015 года в дальнейших шагах по урегулированию украинского конфликта, поэтому говорить об участии представителей стран Европы в переговорном процессе преждевременно, заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, опыт минских соглашений весьма красноречив, и, конечно, этот опыт мы всегда будем учитывать при всех дальнейших шагах. Что касается участия Европы — пока нет никакого понимания формата возможного диалога, формата возможного переговорного процесса», — сказал Песков в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, длился около полутора часов. Одной из тем была Украина. Глава Белого дома, как отметили в Кремле, призвал как можно скорее остановить боевые действия и разрешить конфликт мирным путём.

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