Москва, 13 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не состоится в феврале. Об этом заявил 13 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Так он ответил на вопрос журналистов о сроках мероприятия. Представитель Кремля уточнил, что дата послания пока не определена.

«По мере того, как будет понимание, мы вас проинформируем», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января пресс-секретарь российского лидера заявил о подготовке послания Путина Федеральному собранию. Он заметил, что процесс составления документа занимает много времени. Песков также добавил, что о дате послания будет объявлено своевременно.

В 2024 году Путин выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Его речь длилась 2 часа 6 минут. Президент, в частности, анонсировал запуск кадровой программы «Время героев» для участников спецоперации. Кроме того, он проинформировал о запуске пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодёжь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

Путин в холе послания также рассказал о мерах поддержки семей, предложил внести изменения в процедуру ЕГЭ.