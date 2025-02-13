Москва, 13 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Существует необходимость оперативного проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, однако в настоящее время невозможно говорить о точных сроках этой встречи. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Определённо есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи, главам государств есть о чём поговорить. Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что работа только в эти дни будет начинаться», — отметил он.

Песков также уточнил, что проработкой организации личной встречи двух лидеров займутся их помощники, которым вскоре будут даны соответствующие поручения.

Как передавало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся 12 февраля, длился около полутора часов. Одной из тем была Украина. Американский президент призвал как можно скорее остановить боевые действия и разрешить конфликт мирным путем.

Путин, в свою очередь, напомнил, что необходимо сперва устранить первопричины конфликта и согласился с возможностью мирного урегулирования. Он также поддержал Трампа в том, что пришло время для совместной работы Москвы и Вашингтона. Российский президент пригласил американского коллегу посетить Москву. Стороны также договорились продолжить личные контакты, в том числе в формате встреч.