Москва, 13 февраля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Приглашение президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву не значит, что глава Белого дома приедет в Россию на празднование Дня Победы. Об этом 13 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Представитель Кремля подтвердил, что лидеры государств обменялись взаимными приглашениями, однако это пока не значит, что Трамп посетит Москву 9 мая.

«Есть приглашение, и есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет», ― отметил Песков.

По его словам, обмен взаимными приглашениями — одно, а ориентированность на отдельную двухстороннюю встречу — другое. Это разные процессы, указал пресс-секретарь главы государства.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов. Главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

Американский лидер, выступая в тот же день в Белом доме, сообщил, что ожидает визита российского президента в Вашингтон, а после этого он с ответным визитом поедет в Москву. Трамп пояснил, что на данном этапе с Путиным они будут общаться по телефону. При этом президент США заверил, что не давал обещаний приехать на Украину.

В этом же выступлении Трамп объявил о намерении провести первую встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что в Белом доме пока не готовы обсуждать возможности и условия визита Трампа в Россию.