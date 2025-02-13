Москва, 13 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Тему санкций не затрагивали в телефонном разговоре президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Об этом 13 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Нет, вчера эта тема не поднималась», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает против санкций и считает введенные против нее ограничения незаконными, нарушающими все торговые правила.

Песков сообщил, что стороны, говоря об экономике, коснулись энергетического сектора. Он отметил, что не располагает подробностями этого обсуждения.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся 12 февраля, длился около полутора часов. Темами беседы были украинское урегулирование и обмен гражданами, а также ситуация на Ближнем Востоке, иранская ядерная программа и двусторонние российско-американские отношения. Президенты России и США договорились, что продолжат контакты, в том числе в формате личных встреч.