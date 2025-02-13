Москва, 13 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Инспекторы столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды начали усиливать меры по охране редких птиц на озелененных территориях перед началом сезона гнездования.

Алексей Даничев/РИА Новости

Усиление мер связано с тем, что птенцы, которые появляются в этот период, вызывают интерес у браконьеров. Взрослую особь поймать и приручить намного тяжелее, поэтому нарушители ждут появления птенцов, чтобы забрать их из гнезда и использовать в коммерческих целях.

Сезон гнездования приходится на начало весны. В этот период птенцов можно обнаружить как на природных территориях, так и в городских кварталах. Среди них могут быть в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.

Так, в столице обитает занесенная в Красную книгу Москвы лесная певчая птица из семейства вьюрковых — клест-еловик. Эта птица может гнездиться и зимой, и летом в зависимости от урожая шишек, но обычно период размножения у нее начинается в марте.

Кроме того, в Москве обитают краснокнижные виды сов: ушастая и болотная совы, мохноногий сыч, воробьиный сычик, серая и длиннохвостая неясыти. Совообразные включены в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Специалисты отмечали выводки этих птиц замечали уже в январе, а ранее регистрировались даже в декабре. Птенцы этих птиц быстро вырастают и становятся способны покидать гнезда.