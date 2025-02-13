Москва, 13 февраля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. В ближайшие дни один гражданин России вернётся на Родину, сообщил 13 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

AP/ТАСС

Так он ответил на вопрос, будет ли обменян кто-то ещё из граждан России.

«Поскольку речь идёт об обмене, вчера мы сообщили по результатам телефонного разговора [президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа], что президент США подтвердил, что все договорённости с американской стороны будут выполнены, поэтому на днях российский гражданин вернётся на Родину», — сказал Песков.

Имени гражданина, который вернётся в Россию, он не назвал.

Как передавало ИА Регнум, Белый дом 12 февраля заявил, что гражданин РФ Александр Винник в скором времени будет освобождён и передан России. Освобождение Винника — часть соглашения, в рамках которого Вашингтону был передан гражданин США Марк Фогель.

11 февраля спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Уиткофф и Фогель вместе покинули Россию.

Фогеля задержали 14 августа 2021 года в Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка. В его багаже нашли наркотические вещества. По одной из версий следствия, американец мог под прикрытием дипломатического статуса организовать канал поставки запрещённых веществ в Россию. Он был приговорён к 14 годам лишения свободы.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц назвал освобождение Фогеля «проявлением доброй воли со стороны Москвы». По его словам, выдача Фогеля продемонстрировала, что США и Россия всё делают правильно для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Трамп выразил признательность Путину за освобождение Фогеля. Он отметил, что договорённость об освобождении американца, к которой пришли Москва и Вашингтон, была «очень справедливой и разумной».

Также Трамп без уточнения деталей анонсировал освобождение одного гражданина 12 февраля. Песков ранее сообщал, что США освободят одного гражданина РФ в обмен на Фогеля.

Мать Винника Вера ранее рассказала ИА Регнум, что созванивалась с сыном 11 февраля, но он ничего не стал ей рассказывать о возможном обмене. Вера Винник отметила, что вся семья очень ждёт Александра.

В 2017 году Винника, сооснователя криптовалютной биржи BTC-e, задержали во время семейного отдыха в Греции и затем экстрадировали в США, где его обвиняют по статьям об отмывании денег.