Москва, 13 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что необходимо любыми способами добиваться урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он отметил, что Кремлю импонирует такая позиция нынешних американских властей.

Песков подчеркнул, что состоявшиеся телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа были очень важными. Пресс-секретарь напомнил, что на протяжении нескольких лет контактов на высшим уровне между РФ и США не было.

«Мы открыты для диалога», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Беседа длилась около полутора часов. По её итогам, главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.

Президенты также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

После этой беседы президент США провёл разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth Трамп написал, что беседа прошла «очень хорошо». По его словам, глава киевского режима хочет мира. Пресс-служба Зеленского подтвердила, что его разговор с президентом США длился около часа.