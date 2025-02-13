Вашингтон, 13 февраля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, предприниматель Илон Маск заявил, что Соединённым Штатам следует сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на «смене режимов» по всему миру. Об этом он сказал на Всемирном саммите правительств в ОАЭ.

«Были времена, когда США активно вмешивались в международные дела… Думаю, нам стоит оставить другие страны в покое и заняться своими собственными проблемами», — подчеркнул Маск.

Также Маск отметил, что при администрация президента США Дональда Трампа «меньше заинтересован во вмешательстве в дела других стран».

Как передавало ИА Регнум, 21 января, Трамп подписал указ о временной приостановке финансирования иностранных государств для оценки целесообразности такого выделения денег. Попытки офиса Агентства США по международному развитию (USAID) в Киеве сохранить поддержку ключевых программ были отклонены Белым домом. В начале февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что USAID следует переориентировать на внутренние нужды США, включая реформу системы пожарной безопасности и расследование коррупции среди бывших чиновников.

3 февраля миллиардер Илон Маск заявил, что USAID является преступной организацией, которой пришло время умереть. Маск также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счет американских налогоплательщиков. Кроме того, 9 февраля помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что деятельность USAID не способствует защите стратегических интересов страны.