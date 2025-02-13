Москва, 13 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. В вопросе о будущем территорий, ранее входивших в состав Украины, не следует забегать вперёд, заявил 13 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что некоторые бывшие территории Украины могут вернуться под контроль Киева.

«Пока мы предлагали бы не забегать вперёд, есть политическая воля, которая была подчеркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон — вести диалог в поисках урегулирования», — отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Трамп после разговора с Путиным позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а позднее сделал ряд комментариев, отметив в том числе, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.