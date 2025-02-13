Москва, 13 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России освободили населённый пункт Водяное Второе в Донецкой Народной Республике, сообщило 13 февраля Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Ранее, 11 февраля, российские бойцы освободили населённый пункт Ясеновое в ДНР. Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям шести бригад Вооружённых сил Украины, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в семи районах.

9 февраля подразделения группировки российских войск «Юг» освободили населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР. Также в течение суток бойцы ВС РФ нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах Северска, Зализнянского, Миньковки, Часова Яра и Предтечино.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля военные ВС России освободили Дзержинск. В освобождении города принимали участие подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр». Ранее, 5 февраля, российские силы освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области, а 1 февраля — населённый пункт Крымское в ДНР.