Москва, 13 февраля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом, прошедший без согласования с Европой, показал её реальную роль в мировой политике и то, что её время прошло. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Её не предупредили о звонке Путина-Трампа и не проконсультировались о его содержании или последующих заявлениях. Это показывает её реальную роль в мире. Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», — указал он в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялись телефонные переговоры между Путиным и Трампом. По итогам этой беседы, длившейся около полутора часов, лидеры России и США договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

Вскоре после этого разговора ряд стран ― членов Евросоюза потребовал своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом сделали представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

13 февраля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, говоря о мирных переговорах по Украине, отметил, что европейским странам остаётся лишь »стоять в углу и наблюдать» за происходящим.