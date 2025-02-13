Москва, 13 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Проработкой личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа займутся их помощники. Об этом 13 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Комментируя заявление Трампа о возможных переговорах с Путиным в Саудовской Аравии, представитель Кремля отметил, что детали встречи двух лидеров предстоит проработать. О дальнейших контактах, в том числе об отдельной встрече, российский и американский президенты договорились накануне в телефонном разговоре.

«Они будут ориентироваться на отдельную встречу и также договорились, что немедленно будут даны поручения соответствующим помощникам, чтобы те начали соответствующую работу», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся 12 февраля, длился около полутора часов. Одной из тем была Украина. Американский президент, как отметили в Кремле, призвал как можно скорее остановить боевые действия и разрешить конфликт мирным путем.

Путин напомнил, что необходимо устранить первопричины конфликта и согласился с возможностью мирного урегулирования. Он также поддержал Трампа в том, что пришло время для совместной работы Москвы и Вашингтона. Российский президент пригласил американского коллегу посетить Москву. Стороны договорились продолжить личные контакты, в том числе в формате встреч.

Трамп после беседы заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Он выразил мнение, что в какой-то момент удастся заключить перемирие, а также отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия главы киевского режима Владимира Зеленского.