* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Симферополь, 13 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл в действие персональные санкции против бывшего президента Украины, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим).

Global Look Press

Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, против Порошенко вводятся 17 ограничительных мер. Речь идёт о запрете на приобретение в собственность земельных участков, ограничении торговых операций, полном прекращении предоставления электронных коммуникационных услуг и других мерах.

Накануне Порошенко сообщил о введении против него санкций по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он назвал это провокацией и преступлением, за которым стоит глава киевского режима.

Политик также рассказал, что получил 15 повесток в Государственное бюро расследований и не сможет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, запланированную на 14–16 февраля.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что экс-президента Украины могут арестовать 13 февраля по обвинению в госизмене. Какая именно структура планирует действия в отношении Порошенко, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, идею введения санкций против Порошенко в офисе Зеленского обсуждали ещё в январе. Близкий к офису главы киевского режима источник предположил, что для Порошенко такое решение станет «хорошим пасом», поскольку он сможет заявить о политическом преследовании.

У бывшего украинского президента также неоднократно возникали проблемы с выездом за границу. В январе его не выпустили из страны для встречи с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером в Европарламенте. До этого, в декабре 2023 года, его не выпустили в Польшу и в США. Там у него планировался ряд встреч по вопросам финансирования киевских властей на покупку оружия, боеприпасов и покрытие дефицита украинского бюджета.