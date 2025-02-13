Вашингтон, 13 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Влияние Европы в урегулировании украинского конфликта значительно уменьшилось. Так первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил на заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, заявившей о том, что Европа должна играть центральную роль в любых переговорах.

Global Look Press

«Европа утратила «центральную роль», нанеся ущерб своей экономике отказом от поставок дешевых энергоносителей из РФ и ограничив свое политическое влияние отзеркаливанием действий США», ― написал Полянский в аккаунте в социальной сети X.

Теперь, по словам представителя РФ в ООН, европейским странам остается лишь «стоять в углу и наблюдать» за происходящим.

Как сообщало ИА Регнум, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран Европейского союза.

12 февраля ряд стран ― членов Евросоюза потребовал своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Совместное заявление об этом представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия сделали после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Также в документе указано, что Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности, при этом необходимым условием прочной трансатлантической безопасности назван справедливый и устойчивый мир на Украине.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что польские власти должны принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. 3 февраля он заявил, что в случае приглашения помимо России и Украины администрацией президента США на такие переговоры других стран в интересах Киева было бы, чтобы Варшава также оказалась в числе этих государств. По его словам, нужно заставить российского лидера «умолять» о мирных переговорах с Украиной и её союзниками.

Депутат сейма Польши Пшемыслав Виплер 12 февраля заявил, что представители киевского режима не будут приглашены на переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Путин 20 января заявил, что РФ готова к переговорам по украинскому конфликту, однако целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он подчеркнул, что в ходе переговоров также должны быть учтены законные интересы России.