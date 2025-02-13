Москва, 13 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Новый кампус Центрального университета расположится в историческом здании Центрального телеграфа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба университета.

T-банк Центральный телеграф станет частью Центрального университета

«Открытие Центрального университета в самом центре Москвы — это важное, ответственное и одновременно чрезвычайно радостное событие для нас. Мы с уважением относимся к зданию Центрального телеграфа и его почти столетней истории и скоро откроем его двери для наших студентов и преподавателей — для лучших умов страны», — сказал ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

По его словам, открытие нового кампуса Центрального университета в Центральном телеграфе демонстрирует и связь с прошлым нашей страны, и инвестицию в ее будущее.

T-банк Центральный телеграф станет частью Центрального университета

Здание на Тверской улице приобретено у девелоперской компании Vos`hod. Новый кампус университета займет всю территорию здания Центрального телеграфа общей площадью 68 424 кв. м. В настоящий момент здание модернизируется — ремонтные работы закончатся в 2027 году. После завершения реконструкции в новом кампусе Центрального университета смогут учиться и работать более 5000 студентов и преподавателей.

T-банк Центральный телеграф станет частью Центрального университета

Студентам, преподавателям и сотрудникам Центрального университета будет доступно множество пространств и возможностей для учебы, работы, нетворкинга и отдыха: аудитории, коворкинги, читальные и обеденные залы, переговорные, музей, профессорский клуб и многое другое.

T-банк Центральный телеграф станет частью Центрального университета

Центральный университет создан по инициативе «Т-Банка» при поддержке более 50 крупнейших организаций России, в том числе Центрального банка, «Сбера», VK, «Яндекса» и «Авито».

«Мы сотрудничаем с передовыми научными организациями, такими, как Институт AIRI, совместно с которым мы открыли исследовательскую лабораторию под руководством учёного с мировым именем Александра Горбаня», — подчеркнул Ивашкевич.

T-банк Центральный телеграф станет частью Центрального университета

Ректор университета напомнил, что в 2024 году преподаватели вуза подготовили российскую команду школьников к первой Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии. Ребята одержали победу с большим отрывом от соперников из 39 стран. В этом году университет совместно с Альянсом в сфере ИИ готовит две российские команды для участия в Международной олимпиаде по ИИ в Китае.