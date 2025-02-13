Москва, 13 февраля, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Курс американского доллара опустился ниже 90 рублей, следует из данных торгов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным портала Investing.com, на некоторое время курс валюты США опустился с 94,97 рубля до 89,5 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января курс доллара на бирже опустился ниже 97 рублей. Торги стартовали при цене американской валюты в 98,04 рубля. В течение дня минимально курс доллара опускался до отметки в 96,6 рубля впервые с 22 января 2025 года.

На 4 февраля Центральный банк России устанавливал официальный курс доллара США на валютном рынке на уровне 99,9433 рубля.