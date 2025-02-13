Псков, 13 февраля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Террористы, планировавшие подрыв вокзала в Пскове, при задержании оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы ответным огнём, сообщили 13 февраля в ФСБ.

РИА Новости

«При задержании террористы оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнём», — сказано в сообщении.

Ранее представители службы сообщили о предотвращении теракта в Пскове. Исламисты, граждане одной из стран Средней Азии, действовали по указанию эмиссара международной террористической организации. После совершения теракта они намеревались уехать в одну из стран Ближнего Востока.

По месту их проживания были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельного взрывного устройства. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Терроризм»).

Как передавало ИА Регнум, также 13 февраля ФСБ сообщила, что в Донецке сотрудники службы установили и задержали с поличным диверсанта Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

В январе сотрудники ФСБ задержали в Московской области гражданина России за серию диверсий, совершённых по заданию Службы безопасности Украины. Представители киевского режима обещали обеспечить диверсанту выезд в одну из европейских стран, но обманули его, пропав со связи.