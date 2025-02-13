Трамп заявил о низком уровне доверия жителей Украины к Зеленскому
Вашингтон, 13 февраля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский имеет низкий уровень доверия среди жителей Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
«Зеленский будет делать то, что считает нужным. Но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о территориальных уступках со стороны Украины.
А отвечая на вопрос журналистов о возможном исключении Зеленского, американский президент отметил, что не считает это опасным, а также в очередной раз упомянул о необходимости провести президентские выборы на Украине.
Как передавало ИА Регнум, в конце января издание The New York Times опубликовало материал о падении рейтинга Зеленского на Украине. По оценкам авторов публикации, уровень доверия к нему настолько низкий, что это может привести Зеленского к краху как политика. Согласно опросу Leading Legal Initiatives, в случае возможных президентских выборов за Зеленского проголосовали бы лишь 16% избирателей.
1 февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти хотят, чтобы до конца 2025 года на Украине были проведены президентские выборы.
12 февраля в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп также сообщил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского.