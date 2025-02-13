Вашингтон, 13 февраля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский имеет низкий уровень доверия среди жителей Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

Global Look Press

«Зеленский будет делать то, что считает нужным. Но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о территориальных уступках со стороны Украины.

А отвечая на вопрос журналистов о возможном исключении Зеленского, американский президент отметил, что не считает это опасным, а также в очередной раз упомянул о необходимости провести президентские выборы на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в конце января издание The New York Times опубликовало материал о падении рейтинга Зеленского на Украине. По оценкам авторов публикации, уровень доверия к нему настолько низкий, что это может привести Зеленского к краху как политика. Согласно опросу Leading Legal Initiatives, в случае возможных президентских выборов за Зеленского проголосовали бы лишь 16% избирателей.

1 февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти хотят, чтобы до конца 2025 года на Украине были проведены президентские выборы.

12 февраля в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп также сообщил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского.