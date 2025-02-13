Псков, 13 февраля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили в Пскове теракт на железнодорожном вокзале, который исламисты планировали взорвать. Об этом сообщили 13 февраля в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Андрей Перечицкий/ТАСС

«Злоумышленники по указанию находящегося за рубежом эмиссара… намеревались взорвать здание железнодорожного вокзала в Пскове. После террористической атаки (они) рассчитывали переправиться за рубеж — в одну из стран Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Все они являются членами одной из международных террористических организаций, деятельной которой запрещена в РФ. Отмечается, что в ходе задержания террористы оказали вооруженное сопротивление. Силовики нейтрализовали их ответным огнём.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля стало известно, что ФСБ России задержала уроженца Таджикистана, который заминировал один из поездов на станции Яничкино в Котельниках. У мужчины нашли мощное СВУ, начинённое поражающими элементами. Задержанный купил его на одном из кладбищ в Новой Москве и установил на вагон поезда.