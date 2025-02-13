* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 13 февраля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Скорый арест грозит бывшему президенту Украины, лидеру оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим), сообщило агентство УНИАН.

Global Look Press

«Под домом Порошенко дежурят силовики», — говорится в сообщении.

Указано также, что задержание по обвинению в госизмене может произойти уже 13 февраля. Какая именно структура планирует действия в отношении экс-президента, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, накануне Порошенко сообщил о введении против него санкций по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Он назвал это провокацией и преступлением, за которым стоит глава киевского режима Владимир Зеленский.

Санкции могли ввести из-за госизмены, отметила украинская версия Forbes.

Политик рассказал также, что получил 15 повесток в Государственное бюро расследований и не сможет посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, запланированную на 14–16 февраля.