Москва, 13 февраля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Польша небезосновательно присматривается к украинскому Львову. Об этом 13 февраля на круглом столе «От Харькова до Ужгорода: история конфликтов и территориальных компромиссов» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Нарышкин отметил, что республика, которую бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль окрестил «гиеной Европы», всегда претендовала наиболее последовательно на свои так называемые «восточные кресы».

«Сейчас Польша присматривается ко Львову, и, в общем-то, небезосновательно», ― отметил директор СВР.

Нарышекин напомнил, что в 1939 году по итогам Польского похода Красной армии Галиция и Волынь стали частью советской Украины.

Как передавало ИА Регнум, в статье, опубликованной изданием infoBRICS 4 февраля, сообщается, что соседние страны могут предъявить претензии на часть территорий Украины из-за проявления киевским режимом радикального национализма. По словам авторов статьи, речь идёт о Польше, Румынии и Венгрии.

Член экспертного совета при комитете Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям политолог Иван Мезюхо заявил, что киевские власти делают всё, чтобы территории Украины перешли в руки других государств. По мнению политолога, если посмотреть на вопрос будущего Украины футурологически, то Румыния может претендовать на часть украинских территорий, Венгрия нацелена на Закарпатье, Польша постоянно говорит о том, что Львов — это не украинский, а польский город.

Нарышкин 28 января предложил экспертам общества обсудить вопрос о правах на украинские земли с историками из других стран.

Также в декабре обозреватели испанского издания Rebelion в своей публикации отметили, что на Западе уже делят между собой территорию Украины. В споре о будущем Украины задействованы Польша, Германия, Румыния и Великобритания, каждая из этих стран имеет свои интересы, указывалось в материале.

В пресс-бюро Службы внешней разведки 29 ноября 2024 года заявили, что Запад хочет поделить Украину между Румынией, Польшей, Британией и Германией под видом развёртывания «миротворцев». Для этого на украинскую территорию предполагается ввести 100 тыс. западных военных.