Брюссель, 13 февраля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте заявил, что «абсолютно поддерживает» переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил перед началом заседания глав минобороны стран альянса.

Global Look Press

«Я выступаю за мирные переговоры, я абсолютно поддерживаю мирные переговоры, но важно, чтобы их результатом стал устойчивый мир», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Рютте уже высказывался на тему возможных переговоров, однако в другом ключе. Так, 2 февраля он заявил, что фронт на Украине движется в «неправильном направлении». По его словам, Киев должен с внешней помощью занять «позицию силы» на грядущих переговорах.

23 января Рютте заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией обойдётся НАТО в триллионы долларов из-за необходимости тратить средства на «восстановление сдерживания». Поэтому он призвал меньше говорить о перемирии и наращивать военную помощь Киеву.

В начале декабря стало известно, что Марк Рютте предложил киевскому режиму пока не вступать с Россией в диалог о мире. Он подчеркнул, что Украина должна отложить любые подобные инициативы до тех пор, пока не получит от НАТО новое вооружение и технику для своей армии.

А в ноябре 2024 года Рютте отмечал, что США и страны ЕС должны совместно наращивать помощь Киеву, чтобы изменить ход конфликта на Украине. Он также заявил, что поддержка киевского режима отвечает интересам Европы, США и государств Индо-Тихоокеанского региона, таких как Япония и Южная Корея.