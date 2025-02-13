Вашингтон, 13 февраля, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижимым прекращение огня на Украине в ближайшем будущем. Об этом он заявил, комментируя недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Думаю, в какой-то момент мы, вероятно, придём к прекращению огня в недалёком будущем», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. По итогам беседы, длившейся около полутора часов, лидеры России и США договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Он также отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия главы киевского режима Владимира Зеленского.

Вскоре журнал The Economist написал, что Трамп фактически приступил к нормализации отношений с Россией без «ощутимых уступок» второй стороны, в связи с чем будущее поддержки киевского режима со стороны Вашингтона выглядит «туманным».