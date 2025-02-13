Москва, 13 февраля, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Количество иностранцев, посетивших Россию, увеличилось на 18% в 2024 году относительно предыдущего года. Традиционно лидируют гости из стран ближнего зарубежья, на их долю пришлось 43%, еще четверть визитеров — из Юго-Восточной Азии. Об этом следует из данных «МегаФон» о подключении иностранных абонентов к своей сети.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Развитие партнерства с иностранными операторами дает возможность оставаться на связи нашим абонентам за пределами России и гостям нашей страны из более чем 200 государств и самоуправляемых территорий», — сказала директор по развитию корпоративного бизнеса Наталья Талдыкина.

По её данным, объем передачи данных иностранными абонентами в 2024 году превысил показатели допандеймийного 2019 года.

Лидером среди всех стран по числу въехавших абонентов стал Китай — каждый пятый иностранный гость был из Поднебесной. За год количество абонентов из этой страны увеличилось на 64%. Гонконг, идущий в статистике отдельной строкой, занял второе место по Юго-Восточной Азии, его жители посещали Россию в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На третьем месте Индия и Япония, которые показали равное количество гостей и их годовой прирост в 50%.

Среди стран ближнего зарубежья лидерами по числу въехавших абонентов стали Казахстан, Беларусь и Таджикистан. Казахстан и Беларусь продемонстрировали прирост за год на 23% и 12% соответственно, а Таджикистан потерял 11 пунктов.

Из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки в Россию чаще всего приезжали абоненты из ОАЭ, чей прирост составил 51%, на втором месте Турция, чьи показатели по количеству путешественников за год не изменились. На третьем месте Израиль, который потерял 4%. В целом в 2024 году поток гостей из данного региона увеличился на треть относительно показателей 2023 года, составив, однако, лишь 6% от общего числа приехавших из-за рубежа.

Число посетивших Россию жителей европейских стран снизилось на 12% и составило 22% от общего числа иностранных абонентов. Однако отдельные страны показали рост. Так, гостей из Болгарии в минувшем году оказалось больше на 123%, из Мальты — на 67%, из Италии — на 57%.

Гостей из стран Северной и Южной Америки, Австралии и Океании стало на 6% меньше, а их доля от общего числа составила лишь 1%. Регион тропической Африки, на который традиционно приходится менее чем полпроцента от числа зарубежных гостей, в 2024 году показал прирост роуминговой активности в 22%, причём по отдельным странам, таким как Кабо-Верде, Эфиопия и Нигер, отмечается рост в пять–шесть раз, что, однако, объяснимо крайне малым числом гостей и эпизодичностью их поездок.

Обычные голосовые звонки предпочитают гости из ближнего зарубежья, в том числе Беларуси, Киргизии, Казахстана и ряда европейских стран — Эстонии, Литвы, Италии, Финляндии. Мобильный Интернет наиболее популярен среди абонентов из стран Юго-Восточной Азии — Малайзии, Индонезии, Вьетнама, Таиланда. У гостей из Китая, США, ОАЭ и Саудовской Аравии голосовой и пакетный трафик оказались более сбалансированы, однако и они следуют за общей тенденцией постепенного сворачивания голосовых услуг: в целом за год пакетный трафик гостей России вырос на 86%, тогда как голосовой лишь на 13%.

Регионом первого въезда для большинства становилась Москва и область, на них приходится 34% первых подключений. За столицей следуют Северо-Запад и Дальний Восток — на каждый из этих регионов приходится приблизительно по четверти от всех первых включений.