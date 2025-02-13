Уфа, 13 февраля, 2025, 11:21 — ИА Регнум. В Республике Башкортостан местный житель случайно обнаружил тело мужчины, которого разыскивали более двух лет. Сорокалетний мужчина решил справить нужду в заброшенном здании в селе Большеустьикинское и в темноте наткнулся на чью-то ногу. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Социальные сети

Сотрудники полиции установили личность умершего, им оказался 65-летний Ридас Гильманов, который числился пропавшим без вести два года. Полиция опросила мужчину, который обнаружил труп, и он детально описал события того вечера.

«Я шёл из магазина, и мне приспичило в туалет, я пошел в это заброшенное здание. На втором этаже на полу я обо что-то споткнулся. Посветил телефоном и увидел тело, укутанное в одеяло», — рассказал он правоохранителям.

Умерший был прописан в деревне Азикеево, но не проживал по месту прописки. У него осталась взрослая дочь, которая работает учительницей.

Сотрудники полиции проводит проверку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что актёр Марк Вдовин, снимавшийся в фильме «Подольские курсанты», обнаружил мёртвого мужчину возле двери своей квартиры.