Пермь, 13 февраля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух рабочих в результате обрушения в шахте в городе Соликамске Пермского края. Об этом 13 февраля сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Владимир Юрлов/РИА Новости

Ранее стало известно, что в калийной шахте в Соликамске обрушилась порода, в результате чего погибли два человека.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — уточняется в Telegram-канале краевого управления Следственного комитета.

Соответствующее поручение дал руководитель регионального подразделения ведомства Денис Головкин. По информации следствия, 13 февраля в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола шахты обрушилась порода. Два работника предприятия получили смертельные травмы.

На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября в шахте «Таштагольская» в Кемеровской произошло обрушение породы. В результате случившегося погиб сотрудник предприятия. В прокуратуре региона заявили, что причиной обрушения стал подземный толчок.

В середине декабря произошло обрушение горной массы на месторождении угля в Якутии. Под завалами оказались два человека. Один из них был спасён.