Вашингтон, 13 февраля, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Пекин направил Вашингтону предложение провести саммит для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории КНР. Об этом со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне сообщила газета The Wall Street Journal.

Global Look Press

Уточняется, что такое предложение китайские официальные лица направили американской стороны через посредников в последние недели. По словам собеседников WSJ, Китай также выразил готовность оказать содействие миротворческим усилиям после возможного перемирия.

Издание отметило, что участие во встрече главы киевского режима Владимира Зеленского не предполагается.

Источник газеты в Белом доме сообщил, что в США и Европе предложение Китая восприняли скептически из-за опасения еще больше сближения между Пекином и Москвой. Администрация президента США не стала подтверждать изданию, получила ли она предложение от КНР, но отклонила его как «совершенно нежизнеспособное».

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов. Главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

Американский лидер, выступая в тот же день в Белом доме, сообщил, что ожидает визита российского президента в Вашингтон, а после этого он с ответным визитом поедет в Москву. Трамп пояснил, что на данном этапе с Путиным они будут общаться по телефону. При этом президент США заверил, что не давал обещаний приехать на Украину.

В этом же выступлении Трамп объявил о намерении провести первую встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что в Белом доме пока не готовы обсуждать возможности и условия визита Трампа в Россию.