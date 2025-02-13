Пекин, 13 февраля, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Пекин положительно оценивает активизацию взаимодействия между Москвой и Вашингтоном по актуальным международным вопросам. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Global Look Press

«Россия и Соединенные Штаты — влиятельные мировые державы. Китай рад видеть, что обе страны укрепляют связи и углубляют диалог по важным международным вопросам», — подчеркнул представитель МИД КНР.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Лидеры обсудили вопросы, касающиеся Украины, двусторонних отношений, ситуации на Ближнем Востоке, а также возможного обмена гражданами России и США. В ходе беседы стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе о взаимных визитах. Президент России поддержал позицию своего американского коллеги о необходимости совместной работы.

Неназванные европейские чиновники после телефонного разговора лидеров заявили, что действия главы Белого дома выглядят как предательство, утверждает Bloomberg. Один из выразил опасение, что США могут пойти на уступки ключевым требованиям России еще до начала переговоров.

МИД Германии сообщил, что ряд стран ЕС настаивают на своем участии в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее совместное заявление опубликовали министерства иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия.

На фоне разговора президентов РФ и США индекс Мосбиржи (IMOEX) на старте торгов 13 февраля вырос более чем на 7% до 3246,02 пункта.