Москва, 13 февраля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. На сегодня угроза ядерного апокалипсиса всё еще сохраняется. На этом фоне разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является очень важным. Об этом 13 февраля предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его словам, такой катастрофический сценарий возможен, если противоборствующие стороны будут настойчиво стремиться нанести России стратегическое поражение. Медведев указал, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена свела все контакты на высшем уровне к минимуму в попытках наказать и унизить Россию.

«Результат ― мир балансировал на грани Апокалипсиса. Почему так случилось? Да просто в какой-то момент США назначили себя главной страной нашей планеты. И решили, что они вправе управлять всем миром», ― написал в соцсети «ВКонтакте» зампред Совбеза.

Он указал, что США так и не осознают необходимость диалога с Россией. По словам зампреда Совбеза, противникам Москвы как можно скорее необходимо осознать бесплодность попыток нанести ей стратегическое поражение и «поставить на колени» и заняться дипломатией.

«В нашем маленьком, противоречивом, но очень взаимозависимом мире нет и не может быть главной страны и старшего правителя планеты. Этот урок должны усвоить самонадеянные американские элиты и так называемое глубинное государство», ― сообщил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в своей финальной речи по вопросам внешней политики 13 января заявил, что оказание поддержки Украине со стороны США создавало риск ядерной конфронтации с Россией, при этом угрозы удалось избежать.

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов 23 декабря сообщил, что мир оказался на пороге ядерной войны, ситуация опасней, чем была в прошлом. Он отметил, что во время Карибского кризиса в 1962 году, когда был высокий риск начала ядерной войны между США и СССР, стороны смогли договориться и урегулировать проблему. Но пока нет подобных контактов, ситуация опасней, чем была ранее, уверен он.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 18 декабря заявил, что риски, которые страны Запада создают на границах России, могут привести к тому, что встанет вопрос о применении Москвой ядерного оружия. По его словам, речь идёт о стремлении НАТО добиться поражения крупнейшей ядерной державы. Рябков также выразил уверенность в том, что агрессивная политика США и НАТО направлена на разрушение безопасности РФ.