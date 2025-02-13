Москва, 13 февраля, 2025, 10:42 — ИА Регнум. На блогера-миллионника Артёма «МореТУТ» (Артёма Венскеля) подали в суд три его ученицы с требованием вернуть им в сумме 375 тыс. рублей за курсы для турбизнесменов, которые оказались «пустышкой». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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«Клиентки приобрели марафон по турбизнесу за 125к каждая. За эти деньги ожидали раскрытия секретов счастливой предпринимательской жизни, а получили тишину в учебных чатах с Артёмом и его сторисы с отдыха. Когда попросили вернуть средства, им пришёл отказ», — приводятся в публикации слова адвоката Андрея Сергеева, который впоследствии помог девушкам подать коллективный иск в отношении блогера.

Однако, по словам юриста, «хитрые» формулировки в публичной оферте при покупке курса не позволяют выдвинуть в отношении блогера конкретных обвинений, несмотря на то, что недовольных его обучением немало. Уточняется, что Артём «МореТУТ» тем временем уже запустил второй поток обучения.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года блогера Аяза Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Спустя день прокуратура предъявила ему обвинения в восьми преступлениях по статье о мошенничестве, затем обвиняемого арестовали.

В апреле 2024 года Таганский суд арестовал банковские счета, автомобиль, а также имущество бизнес-тренера. По данным следствия, общее количество эпизодов, связанных с мошенничеством, составляет более 100. При этом около 355 учащихся бизнес-курсов Шабутдинова направили в суд ходатайство с просьбой отпустить его из СИЗО.