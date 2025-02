Москва, 13 февраля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Деятельность иностранной неправительственной организации Associaҫa͂o de russos livres признана нежелательной на территории России. Об этом сообщила 13 февраля пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Основавшие ее в 2022 году эмигранты из России открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ», — говорится в сообщении.

Деятельность этой организации, название которой переводится как «Ассоциация свободных россиян», активно поддерживают бывшие участники протестов в России, а также лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ (международное общественное движение, признанное экстремистским и запрещённое в РФ).

Среди партнеров ассоциации — признанное нежелательным в России в 2023 году объединение «Гражданский совет». Оно оказывает помощь и набирает участников в украинские формирования, признанные в РФ террористическими организациями, добавили в ГП.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность норвежской организации The Independent Barents Observer AS, активно участвующей в информационных атаках на Россию. По данным ведомства, коллектив интернет-издания The Barents Observer открыто поддерживает санкционную политику Запада и выступает за наращивание военного присутствия НАТО у российских границ.