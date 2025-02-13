Пермь, 13 февраля, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате обрушения породы в шахте в городе Соликамске Пермского края. Об этом сообщил 12 февраля глава региона Дмитрий Махонин.

Александр Патрин/РИА Новости

Ранее оперативные службы проинформировали, что в калийной шахте обрушилась порода, в результате чего под завалами оказались люди.

«Были смертельно травмированы два работника рудника», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, это произошло в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола шахты. Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Глава региона также добавил, что расследованием причин инцидента займётся специальная комиссия.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря один рабочий погиб при обрушении горной породы на шахте «Ново-Кальинская» в Свердловской области. В результате горно-тектонического удара фрагмент породы травмировал мужчину 1999 года рождения. При подъёме пострадавшего его самочувствие ухудшилось. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли спасти.

Также в середине декабря произошло обрушение горной массы на месторождении угля в Якутии. Под завалами оказались два человека. Одного шахтёра удалось спасти.