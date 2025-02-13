Соликамск, Пермский край, 13 февраля, 2025, 10:24 — ИА Регнум. В Соликамске Пермского края в калийной шахте произошло обрушение породы, в результате которого под завалом оказались люди. Об этом сообщают местные оперативные службы.

Антон Вергун/РИА Новости

«На шахте в Соликамском районе произошло обрушение горной породы. Два человека могут находиться под завалами», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на месте работают спасатели.

Позже губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил в своём Telegram-канале, что два работника рудника попали под обрушение и были смертельно травмированы.

Как передавало ИА Регнум, в декабре на руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края произошёл горный удар с обрушением пород. В момент обрушения на руднике находились 11 человек, восемь из них смогли эвакуироваться самостоятельно. В результате инцидента пострадал один работник.

В марте 2024 года обрушилась порода на золотодобывающем прииске в Амурской области. По информации региональной прокуратуры, под завалами, по предварительным данным, оказались 15 человек. В связи с произошедшим на территории Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. К месту обвала шахты на руднике «Пионер» стянули свыше 200 спасателей.