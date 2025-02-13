Москва, 13 февраля, 2025, 10:22 — ИА Регнум. «ФосАгро» успешно закрыла книгу заявок на приобретение выпуска облигаций в китайских юанях. Объем выпуска серии БО-02-02 зафиксирован в размере 1 млрд юаней, срок — полтора года. Выпуск стал первым рыночным размещением в китайской валюте на российском рынке с июня 2024 года. Агентство АКРА присвоило ему максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA (RU).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Как отметили в компании, успешное размещение нового выпуска облигаций в юанях со ставкой купона 10,4% годовых — знаковое событие для «ФосАгро» и подтверждение высокого доверия инвесторов к лидеру отрасли минеральных удобрений. «При текущей рыночной конъюнктуре мы смогли привлечь финансирование на привлекательных условиях, что подчеркивает устойчивость «ФосАгро» и эффективность нашей финансовой стратегии. Мы продолжим работать над дальнейшей оптимизацией кредитного портфеля и укреплением позиций на долговом рынке», — отметил заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.

Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир ставки купона 11,00% годовых в ходе сбора книги заявок был трижды понижен до финального значения 10,40% годовых. Основными приобретателями облигаций выступили институциональные и частные инвесторы. Начало торгов на Московской бирже запланировано на 18 февраля.