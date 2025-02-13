Москва, 13 февраля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Российскому бизнесу придётся платить больше за использование музыки в общественных местах. Траты увеличатся из-за перерасчета отчислений Российскому авторскому обществу (РАО), 13 февраля сообщил РБК со ссылкой на новый порядок отчислений.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что РАО пересмотрело ставки отчислений за использование фоновой музыки в общественных местах впервые за последние шесть лет. Новый документ датирован декабрем 2024 года.

«Размер отчислений зависит от ряда факторов: регион деятельности, тип заведения, его площадь и так далее», — говорится в материале.

Согласно новым ставкам, отчисления для некоторых категорий заведений увеличились. Например, для кофейни площадью 100 кв. м выплаты вырастут на 18% — с 6,8 тыс. до 8 тыс. рублей. Для ресторана такой же площадью рост составит 8% — с 7,4 тыс. до 8 тыс. рублей.

При этом торговые центры в городах-миллионниках за использование музыки будут платить 25,5 тыс. рублей вместо 22,7 тыс. рублей. Размер отчислений увеличился на 12%. Для фитнес-клубов площадью 250 кв. м ставка останется неизменной — 9 тыс. рублей.

В РАО пояснили, что одной из предпосылок для пересмотра отчислений послужила «естественная трансформация рынка». К примеру, это касается произошедшего за последние годы «размытия границ» между типами заведений общественного питания.

Как сообщало ИА Регнум, Арбитражный суд Москвы в марте прошлого года удовлетворил исковые требования Российского авторского общества к ООО «Арт-Центр» — владельцу ночного клуба «Мутабор», где прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Истец указал, что ответчик просрочил платежи на использование ряда треков, и потребовал компенсации. Клуб обязали выплатить сумму авторского вознаграждения и штраф в общем размере около 550 тыс. рублей.

Госдума в декабре прошлого года приняла законопроект, который разрешает свободно использовать любые произведения о Великой Отечественной войне, обнародованные до 26 декабря 1991 года, без согласия автора и выплаты авторского вознаграждения.

Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова, комментируя закон, отметила, что песни, посвящённые Великой Отечественной войне, являются народными, их авторы не стремились заработать на них.