Москва, 13 февраля, 2025, 09:53 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа действия США и других стран НАТО по наращиванию военного присутствия на севере Европы и в регионе Балтийского моря. Об этом 13 февраля заявил директор первого европейского департамента Министерства иностранных дел Артем Студенников.

Global Look Press

«Вполне естественно, что подобное развитие враждебной военной активности в непосредственной близости от наших границ не может остаться без эффективных мер реагирования, в том числе военно-технического характера, со стороны России», — процитировало «РИА Новости» представителя внешнеполитического ведомства.

Москва неоднократно отмечала, что не представляет угрозы для этих стран, а также пыталась выстроить диалог со странами Северной Европы, напомнил дипломат. Но они предпочли предоставить свою территорию для военного освоения со стороны Североатлантического альянса, указал директор департамента.

Студенников подчеркнул, что Россия, несмотря на попытки НАТО превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро», обеспечит надежную защиту своих законных интересов на Балтике.

Как сообщало ИА Регнум, после ряда случаев повреждения подводных кабелей в Балтийском море в конце декабря генсек НАТО Марк Рютте объявил, что альянс развернёт миссию военных патрулей для их охраны. 15 января два судна НАТО вошли в Финский залив, всего планируется отправить туда десять кораблей.

Государства — члены НАТО воспользовались происшествием с повреждением подводных кабелей в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в стратегическом регионе и в целях борьбы с экспортом российской нефти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и абсурдны.

Издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов 10 февраля написало, что страны ЕС разрабатывают комплекс юридических мер, которые позволят им массово задерживать танкеры в Балтийском море, якобы являющиеся частью российского «теневого флота».

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев 6 февраля заявил, что Запад пытается не дать России использовать морские транспортные коммуникации и создаёт риски для безопасности судоходства и жизни людей.