Берлин, 13 февраля, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа взволновал министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Об этом сообщило Politico.

Global Look Press

Отмечается, что высокопоставленные европейские дипломаты считают, что «переговоры с высокими ставками», от которых зависит будущее Восточной Европы, не должны проходить без Украины. Бербок подчеркнула, что к миру можно прийти «только вместе».

«А это значит: с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе, чтобы мир вернулся в Европу», — процитировало издание Бербок в материале от 12 февраля.

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