Симферополь, 13 февраля, 2025, 09:29 — ИА Регнум. В Крыму подготовили очередной пакет имущества украинских бизнесменов, которое будет национализировано. Об этом 13 февраля сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Артем Креминский/РИА Новости

«В новом перечне 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества», — написал спикер крымского парламента в Telegram-канале.

Он добавил, что решение о национализации этих объектов госсовет республики примет уже в ближайшее время.

Среди крупных организаций, которые подлежат национализации, Константинов назвал завод «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», дельфинарий «Немо», объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, «Сакские минеральные воды» и санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс».

По его словам, также будет национализировано имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой и других граждан зарубежных стран.

«Вырученные от продажи этих объектов деньги мы потратим на поддержку наших бойцов, их семей, на развитие Крыма. Наиболее привлекательными и крупными предприятиями будем заниматься, вкладывать средства в их развитие на благо нашей республики и её жителей», ― отметил Константинов.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года Константинов заявлял, что в Крыму планируют национализировать активы ещё 110 украинских олигархов. В ноябре он отметил, что национализированные на полуострове предприятия бизнесменов с Украины перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии. По его словам, с 2022 года в Крыму национализировали 3,5 тыс. объектов, реализация имущества уже принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей.

Спикер парламента отметил, что власти Крыма намерены полностью избиваться от активов украинских олигархов на полуострове.

30 октября 2023 года в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма подтвердили, что национализированная квартира семьи главы киевского режима Владимира Зеленского в республике ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. Квартиру общей площадью 119,5 кв. м выставили на торги 7 октября. Аукцион прошёл в онлайн-формате. По итогам торгов новой хозяйкой квартиры, в которой когда-то бывали Зеленские, стала москвичка, которая, по её словам, приобрела недвижимость в личное пользование.