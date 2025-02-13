В Крыму национализируют санатории и заводы украинских олигархов
В Крыму национализирует более 720 объектов имущества украинских олигархов
Симферополь, 13 февраля, 2025, 09:29 — ИА Регнум. В Крыму подготовили очередной пакет имущества украинских бизнесменов, которое будет национализировано. Об этом 13 февраля сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
«В новом перечне 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества», — написал спикер крымского парламента в Telegram-канале.
Он добавил, что решение о национализации этих объектов госсовет республики примет уже в ближайшее время.
Среди крупных организаций, которые подлежат национализации, Константинов назвал завод «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», дельфинарий «Немо», объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, «Сакские минеральные воды» и санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс».
По его словам, также будет национализировано имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой и других граждан зарубежных стран.
«Вырученные от продажи этих объектов деньги мы потратим на поддержку наших бойцов, их семей, на развитие Крыма. Наиболее привлекательными и крупными предприятиями будем заниматься, вкладывать средства в их развитие на благо нашей республики и её жителей», ― отметил Константинов.
Как сообщало ИА Регнум, в июне прошлого года Константинов заявлял, что в Крыму планируют национализировать активы ещё 110 украинских олигархов. В ноябре он отметил, что национализированные на полуострове предприятия бизнесменов с Украины перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии. По его словам, с 2022 года в Крыму национализировали 3,5 тыс. объектов, реализация имущества уже принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей.
Спикер парламента отметил, что власти Крыма намерены полностью избиваться от активов украинских олигархов на полуострове.
30 октября 2023 года в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма подтвердили, что национализированная квартира семьи главы киевского режима Владимира Зеленского в республике ушла с молотка за 44 млн 356 тыс. рублей. Квартиру общей площадью 119,5 кв. м выставили на торги 7 октября. Аукцион прошёл в онлайн-формате. По итогам торгов новой хозяйкой квартиры, в которой когда-то бывали Зеленские, стала москвичка, которая, по её словам, приобрела недвижимость в личное пользование.