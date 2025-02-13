Страны ЕС потребовали своего участия в переговорах по Украине
МИД Германии: Евросоюз должен участвовать в любых переговорах по Украине
Берлин, 13 февраля, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Ряд стран ― членов Евросоюза потребовал своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Германии.
Совместное заявление об этом представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия сделали после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине — необходимое условие прочной трансатлантической безопасности», — указано в документе.
Там также в ЕС добавили, что общая цель Европы и Украины заключается в том, «поставить Украину в позицию силы».
Как сообщало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов. Главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.
Трамп заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Президент США предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.
Американский лидер также отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия главы киевского режима Владимира Зеленского.
В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран Европейского союза.
Путин не раз подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы российской стороны. Москва рассчитывает на построение диалога с Вашингтоном на равноправной и взаимоуважительной основе, отметил российский лидер.