Берлин, 13 февраля, 2025, 09:06 — ИА Регнум. Ряд стран ― членов Евросоюза потребовал своего участия в переговорном процессе по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Германии.

Global Look Press

Совместное заявление об этом представители МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия сделали после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине следует предоставить твердые гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир на Украине — необходимое условие прочной трансатлантической безопасности», — указано в документе.

Там также в ЕС добавили, что общая цель Европы и Украины заключается в том, «поставить Украину в позицию силы».

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов. Главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Президент США предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.

Американский лидер также отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия главы киевского режима Владимира Зеленского.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран Европейского союза.

Путин не раз подчёркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он уточнял, что должны быть учтены законные интересы российской стороны. Москва рассчитывает на построение диалога с Вашингтоном на равноправной и взаимоуважительной основе, отметил российский лидер.