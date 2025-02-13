Липецк, 13 февраля, 2025, 08:55 — ИА Регнум. Двенадцать украинских дронов нейтрализованы над территорией Липецкой области в течение ночи, упавшие обломки обезвреживают. Об этом 13 февраля сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сегодня ночью наши военные отразили массированную атаку беспилотников. 12 БПЛА перехвачены и уничтожены», — написал Артамонов.

Он отметил, что обезвреживанием фрагментов БПЛА заняты оперативные службы.

Ранее в области объявляли угрозу атаки БПЛА, Артамонов информировал о массированном налете вражеских дронов.

Как сообщало ИА Регнум, в некоторых районах Липецка после налёта украинских беспилотников пропало электричество. Обломки одного из дронов упали на территорию станции аэрации, там пострадала женщина. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории двух частных домов, никто не пострадал.

Минобороны РФ информировало, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 37. По 12 БПЛА ликвидировали в Курской и Липецкой областях, девять — в Тверской, один — в Ростовской. Ещё по три беспилотника нейтрализовали в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях.