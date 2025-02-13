Южно-Сахалинск, 13 февраля, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Жителю Сахалинской области вынесли приговор за призывы к насильственным действиям и свержению власти. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе территориального управления ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Суд признал мужчину виновным по статье 205.2 УК РФ и приговорил к двум годам колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в сети.

Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

По данным ФСБ, 65-летний сахалинец неоднократно размещал в одной из социальных сетей публикации, направленные на свержение власти и конституционного строя России.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля по решению Центрального окружного суда в Екатеринбурге оштрафовали жителя Кургана, который публиковал в соцсетях высказывания, оправдывающие террористическую деятельность, и призывы к насильственной смене власти. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 350 тыс. рублей, а также на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

14 февраля сотрудники ФСБ задержали в Донецкой Народной Республике жительницу Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму.

В Москве 7 февраля сотрудники ФСБ задержали местного жителя 1993 года рождения, который пытался склонить российских военных к переходу на сторону киевского режима. Ещё до начала спецоперации мужчина неоднократно выезжал на Украину, где установил контакт с командиром одного из националистических подразделений, а затем вступил в его ряды.