МО РФ показало кадры атаки дронов ВСУ на колонну с экспертами МАГАТЭ
Минобороны России показало кадры атаки дронов ВСУ на колонну с экспертами МАГАТЭ
Москва, 13 февраля, 2025, 08:32 — ИА Регнум. Кадры объективного контроля подтверждают, что украинские военные применили ударные дроны и артиллерию для атаки на автоколонну экспертами МАГАТЭ, направленной на срыв плановой ротации на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
Кадр из видео
Ведомство опубликовало видеоролик, снятый 12 февраля.
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