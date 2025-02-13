Москва, 13 февраля, 2025, 08:32 — ИА Регнум. Кадры объективного контроля подтверждают, что украинские военные применили ударные дроны и артиллерию для атаки на автоколонну экспертами МАГАТЭ, направленной на срыв плановой ротации на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кадр из видео

Ведомство опубликовало видеоролик, снятый 12 февраля.

новость дополняется