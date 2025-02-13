Брюссель, 13 февраля, 2025, 08:21 — ИА Регнум. Главы МИД ряда стран Европы, а также представители Европейского союза выступили за территориальную целостность Украины после заявлений министра обороны США Пита Хегсета о границах. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, опубликованном на сайте МИД Германии.

Global Look Press

Документ после совещания в формате Weimar+, на котором присутствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, подписали представители ФРГ, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании, Европейская комиссия и Европейская дипломатическая служба.

«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы выступаем за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность», — отмечено в заявлении.

Также участники совещания подчеркнули, что намерены продолжать поддержку Киева до достижения справедливого и прочного мира, гарантирующего интересы республики и Европы.

Евросоюз также выразил желание обсудить с США дальнейшие шаги по разрешению украинского кризиса, стремясь к обеспечению сильной позиции Украины.

Как передавало ИА Регнум, глава Пентагона 12 февраля заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление страны в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Хегсет отметил, что приоритет США — достижение мира на Украине.

Министр обороны США также подчеркнул, что в военном конфликте на Украине наступил критический момент, и конфликт должен прекратиться.

Маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года в перспективе считает и президент США Дональд Трамп. Он поддержал слова шефа Пентагона о том, что Украина уже не вернёт утраченные территории. При этом американский лидер заверил, что прекращение военных действий на Украине может быть достигнуто довольно скоро — «в какой-то момент».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО.