Берлин, 13 февраля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Со стороны Киева поступают сигналы о готовности пойти на территориальные уступки. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Global Look Press

«Никто не имеет права решать за спиной Украины, это касается и администрации США, на каких условиях должно происходить прекращение огня. Но, с другой стороны, с Украины действительно поступают сигналы о том, что есть некая готовность к этому при определённых условиях. Но это нужно будет обсудить за столом переговоров, за которым, прежде всего, будет сидеть Украина», — отметил глава немецкого минобороны в подкасте Table. Briefings.

Писториус напомнил о предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, на которой будет представлен всеобъемлющий план по достижению мира или перемирия.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, отметил, что возвращение Украины к границам 2014 года в перспективе маловероятно. Американский лидер поддержал слова шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что Украина не сможет вернуть утраченные территории.

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского об обмене территориями с Россией являются параноидальным бредом. Его громогласные и не имеющие логической цепочки заявления на различных интервью направлены не на разрешение конфликта, а на решение тактических задач, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин подчёркивал, что одним из условий для переговоров с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов по вхождению в НАТО. Президент РФ отмечал, что для начала переговоров киевскому режиму также нужно признать территориальные реалии и вывести свои войска из регионов, которые воссоединились с РФ в 2022 году. Уже в ноябре Путин заявлял, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.