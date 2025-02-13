12 февраля 2025 года президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, обсудив, в частности, тему урегулирования украинского конфликта. Диалог лидеров двух стран произошёл впервые за 4,5 года и, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, длился почти полтора часа. В ответ на призыв Трампа к скорейшей остановке боевых действий глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине и согласился с тем, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров, информирует сайт Кремля. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы Россия и США работали вместе. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1085-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Путин, Трамп

Владимир Путин неоднократно отмечал, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году. И Трамп в ходе брифинга 12 февраля заявил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО. Американский лидер также дал понять, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского.

Тем временем в Европе такое поведение Трампа вызвало панику — главы МИД Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС выступили с экстренным заявлением, требуя не бросать Украину и взять ЕС на переговоры.

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