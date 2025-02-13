Торецк, ДНР, 13 февраля, 2025, 07:58 — ИА Регнум. После взятия Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике российские военные рассказали, как их встречали люди, как проходила эвакуация и освобождение города от ВСУ. Информацию журналистам предоставило Минобороны.

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«Эвакуация проходила, когда бои за город только начинались. ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр», — пояснили в военном ведомстве.

Старший стрелок ефрейтор Евгений Пономаренко рассказал, как выводил с подразделением группу местных жителей, в числе которой были и дети. По его словам, люди не хотели выходить на сторону Украины. Они ждали именно российские войска. При этом жители говорили, что украинские военные применяли все виды вооружения против них.

По словам Пономаренко, на первом этаже одного из зданий находились мирные жители, а в подвалах прятались остатки украинских военных.

«Мы освободили здание, эвакуировали мирное население в безопасное место. По нам пытались бить артиллерией. Запомнился случай, при эвакуации семьи в Горловку, девочка одновременно пила сок и молоко, понимаете, этот ребёнок был рад всему… Это очень запомнилось», — добавил Евгений Пономаренко.

Российские войска освободили Дзержинск 7 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, российская группировка войск «Центр» освободила населённый пункт Дружба в ДНР 7 февраля. Также ими были нанесены удары по позициям 17 бригад противника.

5 февраля ВС РФ освободили населённый пункт Барановка в ДНР. В этот день подразделения российской группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Новомлынск в Харьковской области.

1 февраля войска освободили населённый пункт Крымское в ДНР. Также были нанесены удары по позициям противника возле Новоалександровки, Дзержинска, Дружбы, Лысовки, Барановки, Новоандреевки и Котлино.