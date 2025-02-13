Москва, 13 февраля, 2025, 07:36 — ИА Регнум. В течение ночи российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата противника. Об этом 13 февраля сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

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Больше всего дронов ВСУ сбили над Брянской областью — 37. По 12 БПЛА ликвидировали в Курской и Липецкой областях, девять — в Тверской, один — в Ростовской. Ещё по три беспилотника поразили в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 13 февраля в Липецкой области с разницей в несколько минут объявили жёлтый, а потом красный уровень опасности атаки БПЛА. Режим воздушной опасности ввели на территории всего региона.

ВС России 11 февраля нанесли групповой удар с моря и с воздуха по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, была уничтожена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.