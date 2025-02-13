Владикавказ, 13 февраля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Утром 13 февраля режим опасности атаки беспилотников объявлен в Северной Осетии — Алании. Об этом предупредил население глава республики Сергей Меняйло.

Телеграм-канал главы РСО-Алания Сергея Меняйло Сергей Меняйло

«В республике объявлен режим беспилотной опасности», — сообщил Меняйло.

Он заверил, что оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности.

Также глава республики попросил жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации и фейки.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 февраля силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область.

Ранним утром красный уровень опасности атки БПЛА и режим воздушной опасности ввели на территории всей Липецкой области.

Ночью 12 февраля взрывы прогремели в пригороде Киева. Также взрывы были слышны в районе Житомира, в Сумах, Николаеве, Лубнах. Накануне Минобороны проинформировало о групповом ударе ВС России по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.